Samsung Card öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Samsung Card hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1395,66 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1581,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,62 Prozent auf 1 007,80 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Card 1 127,52 Milliarden KRW umgesetzt.

