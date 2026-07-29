Samsung Card verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Card hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1330,93 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Card 1417,00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,14 Prozent auf 1 177,50 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 940,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at