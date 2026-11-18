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18.11.2026 06:31:28
Samsung Climate Control gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Samsung Climate Control gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 59,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung Climate Control noch ein Gewinn pro Aktie von 348,00 KRW in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Samsung Climate Control in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,03 Milliarden KRW im Vergleich zu 30,63 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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