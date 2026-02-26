|
Samsung Climate Control: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Samsung Climate Control hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei -23,73 KRW. Ein Jahr zuvor waren 600,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,10 Prozent auf 24,92 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,35 Milliarden KRW gelegen.
Samsung Climate Control hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 890,88 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1838,00 KRW je Aktie gewesen.
Samsung Climate Control hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 117,74 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 115,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
