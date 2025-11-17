Samsung Climate Control stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsung Climate Control hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 348,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung Climate Control noch ein Gewinn pro Aktie von 263,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,63 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,42 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at