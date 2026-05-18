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18.05.2026 06:31:29
Samsung Climate Control zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Samsung Climate Control präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 346,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 111,00 KRW je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samsung Climate Control in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 26,67 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 29,44 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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