Samsung Display zielt mit „Curved" auf den B2B-Monitor-Markt ab

„Curved Forum" für Global Monitor Business wurde am 14. November eröffnet

SEOUL, Südkorea und TAIPEI, 19. November 2019 /PRNewswire/ -- Samsung Display veranstaltete am 14. November im Grand Mayfull Hotel Taipeh das Samsung Curved Forum 2019, um seine neuesten Innovationen im Bereich der Curved-Displaytechnologien zu präsentieren und die Interessenvertreter der Branche zu ermutigen, diese Wachstumschance zu diskutieren und an ihr teilzunehmen. Mit der Präsentation von Curved-Monitoren mit einem bahnbrechenden Wölbungsradius von 1000R auf dem Forum hat sich Samsung als absoluter Branchenführer etabliert. Samsung wird sich auch in Zukunft auf den Gaming-Markt konzentrieren und gleichzeitig seine Präsenz im professionellen Display-Markt, wie z. B. Monitore für den Arbeitsplatz, ausbauen.

An dieser Veranstaltung nahmen etwa 300 Branchenvertreter teil, darunter globale Unternehmen für Monitorausstattungen wie Dell, HP, Acer, Asus und MSI, Monitor-Hersteller wie Wistron, Foxconn und Amtran sowie Marktforschungsinstitute und Vertriebsunternehmen. Samsung stellte seine Vision vor und präsentierte den Teilnehmern Produkte mit neuen technischen Fortschritten.

Auf dem Forum organisierte Samsung Display informative Veranstaltungen mit Display-Forschern, Monitor-Vertriebshändlern, Marktforschungsanalysten und Social-Media-Influencern, die ihre Ansichten über technologische Anforderungen, Marktaussichten und Verbrauchertrends von Curved-Monitoren erläuterten.

Zudem erhielten die Erlebnisbereiche für die Teilnehmer positives Feedback. Die Rauminstallation zum Vergleich der Lesbarkeit gegenüber Flachbildschirmen und zur Demonstration des zusätzlichen Realismus und des eintauchenden Seherlebnisses bei Spielen und Sportsendungen zog viele Teilnehmer an.

In diesem Forum stellte Samsung Display 11 Curved-Monitore vor, die von 27 Zoll bis 49 Zoll reichen und die die einzigartigen Eigenschaften der Curved-Technologie hervorheben: eintauchendes Seherlebnis, hervorragende Bildwiedergabe und außergewöhnliches, unverwechselbares Design.

Eine der Kernbotschaften dieses Forums waren die Chancen für Curved-Monitore im B2B-Markt für den Arbeitsplatz, der mehr als 65 % des gesamten Monitormarktes ausmacht. Dies könnte vor allem durch die Einführung von 27-Zoll- und 34-Zoll-Monitoren mit einer maximalen Wölbung von 1.000 mm und den ultrabreiten 43,4-Zoll- und 49-Zoll-Monitoren für Büroräume gestützt werden. Die breite Palette an Curved-Produkten ist ideal, um den Budgets und Anforderungen der B2B-Kunden für den Arbeitsbereich gerecht zu werden.

Das Marktforschungsinstitut Witsview erklärte, dass Curved-Monitore seit ihrer Markteinführung im Jahr 2015 ein stetiges Wachstum gezeigt hätten und prognostizierte für das Jahr 2020 einen Anstieg auf fünfzehn Millionen. Samsung Display wird sich weiterhin auf den Curved-Markt konzentrieren, mit dem Ziel, in diesem Jahr 9 Millionen Monitore zu verkaufen.

Der Executive Vice President von Samsung Display, Hyohak Nam, kündigte an: „Samsung Display konzentriert sich auf die herausragenden Merkmale, die die Curved-Displays bieten, nämlich ihre überlegene High-Definition und ihren Designwert. Wir planen, unsere Zusammenarbeit mit Partnern zu intensivieren, um unsere Position im Markt auszubauen und uns als Marktführer zu behaupten. Zudem werden wir unseren Fokus auf die beständige Forschung und Technologieentwicklung legen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031646/Samsung_Display_Curved_Forum.jpg