SAMSUNG E&A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAMSUNG E&A hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1113,27 KRW, nach 724,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 910,47 Milliarden KRW – ein Plus von 45,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAMSUNG E&A 1 995,61 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at