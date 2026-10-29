Samsung Electro-Mechanics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Samsung Electro-Mechanics präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Samsung Electro-Mechanics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6039,38 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2922,00 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Samsung Electro-Mechanics mit einem Umsatz von insgesamt 3 763,28 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 889,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 30,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at