Samsung Electro-Mechanics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Samsung Electro-Mechanics hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 2871,11 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung Electro-Mechanics noch ein Gewinn pro Aktie von 2771,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Samsung Electro-Mechanics mit einem Umsatz von insgesamt 2 902,15 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 492,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 16,45 Prozent gesteigert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2379,48 KRW hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2 846,93 Milliarden KRW erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9419,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9038,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10 294,10 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 11 314,46 Milliarden KRW ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8911,84 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 11 265,53 Milliarden KRW geschätzt.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
