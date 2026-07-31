Samsung Electro-Mechanics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Samsung Electro-Mechanics ließ sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samsung Electro-Mechanics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4068,29 KRW gegenüber 1729,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,15 Prozent auf 3 457,21 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 784,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at