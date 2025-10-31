|
Samsung Electro-Mechanics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Samsung Electro-Mechanics veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2897,55 KRW gegenüber 1524,00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 889,04 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 615,32 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2683,09 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2 839,66 Milliarden KRW ausgegangen.
