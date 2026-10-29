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29.10.2026 06:31:29
Samsung Electro-Mechanics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Samsung Electro-Mechanics hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 6039,38 KRW gegenüber 2910,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Samsung Electro-Mechanics im vergangenen Quartal 3 763,28 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samsung Electro-Mechanics 2 889,04 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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