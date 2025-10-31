Samsung Electro-Mechanics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samsung Electro-Mechanics hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2897,55 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1537,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 889,04 Milliarden KRW – ein Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samsung Electro-Mechanics 2 615,32 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2683,09 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 2 839,53 Milliarden KRW prognostiziert.

