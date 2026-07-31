Samsung Electro-Mechanics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Electro-Mechanics lud am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Samsung Electro-Mechanics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4068,29 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1717,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3 457,21 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 784,63 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at