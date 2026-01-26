Samsung Electro-Mechanics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Samsung Electro-Mechanics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2871,11 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2758,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Samsung Electro-Mechanics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 902,15 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 492,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2379,48 KRW erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2 843,68 Milliarden KRW belaufen hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9419,89 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 8988,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Samsung Electro-Mechanics mit einem Umsatz von insgesamt 11 314,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10 294,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9,91 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8907,86 KRW und einen Umsatz von 11 262,40 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

