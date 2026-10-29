Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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29.10.2026 10:01:00

Samsung Electronics earned nearly as much as Microsoft and Alphabet combined. What the Korean giant is now saying about the memory-chip outlook.

Samsung Electronics just posted a quarter that no other tech company has ever seen.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Alphabet A (ex Google) 252,10 -0,08% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 250,40 -0,87% Alphabet C (ex Google)
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 29 100,00 -0,61% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 468,00 -1,08% Microsoft Corp.
Samsung 65,21 54,05% Samsung
Samsung GDR 2 825,00 -4,24% Samsung GDR
Samsung GDRS 3 630,00 -1,89% Samsung GDRS

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