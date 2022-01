Samsung Electronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Samsung Electronics präsentierte in der am 27.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Samsung Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1566,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 949,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.570,00 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 61.550,00 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1627,65 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 75.547,09 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5777,00 KRW, nach 3841,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 279.600,00 Milliarden KRW, während im Vorjahr 236.810,00 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5947,00 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 278.539,25 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at