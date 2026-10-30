Samsung Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Samsung Electronics hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 11311,79 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Electronics 1802,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 195 253,20 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86 061,75 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at