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31.07.2026 06:31:29
Samsung Electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Samsung Electronics hat am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 17803,71 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 737,00 KRW in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 171 499,50 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 130,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Samsung Electronics einen Umsatz von 74 566,32 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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