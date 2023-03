Samsung Electronics hat neuen Chef für Österreich und Schweiz

Samsung Electronics in Österreich und der Schweiz hat einen neuen Chef. Mitte März hat Trevor Lee (48) das Ruder übernommen und folgt damit Taeho Park als Präsident nach, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der gebürtige Koreaner Lee arbeite seit 23 Jahren für den Samsung-Konzern, zuletzt in Großbritannien und im Hauptsitz in Südkorea. Für seine neue Aufgabe werde Lee seinen Lebensmittelpunkt nach Wien verlagern.

