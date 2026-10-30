Samsung Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Samsung Electronics hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 852,97 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 123,42 ARS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Samsung Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 206 120,29 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82 519,64 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 149,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at