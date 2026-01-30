30.01.2026 06:31:29

Samsung Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samsung Electronics lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3004,61 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Samsung Electronics ein EPS von 1116,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,82 Prozent auf 93 837,33 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75 788,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6711,61 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Samsung Electronics 4950,00 KRW je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 333 605,90 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 300 870,90 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6252,63 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 331 224,28 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at

