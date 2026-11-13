Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
13.11.2026 07:05:27
Samsung Electronics Reportedly Considering Acquisition Of Data Center Cooling Systems Maker Modine
(RTTNews) - Samsung Electronics Co., Ltd. (005935.KS) is considering an acquisition of Modine Manufacturing Co., a U.S.-based maker of cooling systems for data centers, Bloomberg reported, citing people familiar with the matter.
The two companies are in discussions over a potential deal that could be reached within the next few weeks, according to the report.
On the KSE, Samsung Electronics shares were up 1.25% at KRW 170,300
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
10.11.26
|Temasek Secondary School Students Emerge as Grand Prize Winner at the Samsung Solve for Tomorrow 2026 Competition (EQS Group)
|
29.10.26
|Aktien von Samsung und SK hynix unter Druck? Chinas Chipoffensive rückt näher (finanzen.at)
|
29.10.26
|Samsung-Aktie leidet unter hohen Erwartungen: Rekord ist nur noch Pflicht (finanzen.at)
|
29.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwächer - Samsung fallen trotz Rekordgewinn (Dow Jones)
|
29.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Samsung Electronics trotz Rekordgewinn unter Druck (Dow Jones)
|
29.10.26
|Samsung shares slide on lack of detail about investor returns (Financial Times)
|
28.10.26
|Ausblick: Samsung gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.