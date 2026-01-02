Samsung GDRS Aktie

Samsung GDRS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896360 / ISIN: US7960508882

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.01.2026 03:00:07

Samsung Electronics says customers praised competitiveness of HBM4 chip

[SEOUL] Samsung Electronics customers have praised the differentiated competitiveness of its next-generation high-bandwidth memory (HBM) chips, or HBM4, saying “Samsung is back”,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Samsung GDRSmehr Nachrichten