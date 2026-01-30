Samsung Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsung Electronics veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Samsung Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 213,01 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 57,05 ARS je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Samsung Electronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 93 135,35 Milliarden ARS im Vergleich zu 54 234,59 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 420,12 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 237,42 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Samsung Electronics im vergangenen Geschäftsjahr 292 344,23 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samsung Electronics 202 026,28 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at