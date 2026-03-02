Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
02.03.2026 05:06:00
Samsung erklärt Verzicht auf Magnete für Qi-Laden bei Galaxy-Smartphones
Samsungs Leiter für Forschung und Entwicklung erklärt das Fehlen von Magneten in Galaxy-Smartphones mit der Gerätedicke und der verbreiteten Nutzung von Hüllen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
