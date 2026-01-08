Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
08.01.2026 08:17:00
Samsung erwartet historischen Rekordgewinn
Samsung prognostiziert Verdreifachung des Betriebsgewinns. Der Elektronikriese profitiert vom KI-Boom und gestiegenen Computerchip-Preisen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Samsung
|
08.01.26
|ROUNDUP: Samsung verdient dank hoher Chip-Nachfrage operativ so viel wie nie (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Samsung forecasts record profit and signals sustained AI boom (Financial Times)
|
05.01.26
|Samsung-Aktie mit Rekordhoch: Smarte Geräte und Micro-RGB-Fernseher im Fokus (dpa-AFX)
|
02.01.26
|Rekordserie hält an: Samsung-Aktie steigt weiter (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ROUNDUP: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Samsung turns to M&A in its fight for an AI edge (Financial Times)
|
26.11.25
|Apple-Aktie fester: Samsung verliert wohl 2025 Smartphone-Marktführerschaft (dpa-AFX)
Analysen zu Samsung
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|138 800,00
|-1,56%
|Samsung ADRs
|1 520,00
|5,12%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|101 900,00
|-1,36%
|Samsung GDRS
|2 060,00
|3,78%
