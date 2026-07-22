Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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22.07.2026 15:00:00
Samsung erweitert Foldable-Reihe um breites Galaxy Z Fold 8 und erhöht Preise
Samsung präsentiert neue Foldables: Das Galaxy Z Fold 8 kommt in einem kompakteren Formfaktor, begleitet von einem Ultra-Modell und einem leichteren Flip 8.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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