Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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30.04.2026 08:59:00
Samsung erzielt höchsten Gewinn in Unternehmensgeschichte
Die starke Nachfrage nach Speicherchips treibt Samsungs Gewinn in historische Höhe. Der südkoreanische Leitindex Kospi reagiert positiv auf die Geschäftszahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Samsung
|220 500,00
|-2,43%
|Samsung ADRs
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|-0,22%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|158 300,00
|-3,18%
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|0,63%