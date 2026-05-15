Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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15.05.2026 14:58:46

Samsung executives make rare union visit as strike fears mount

SAMSUNG Electronics’ top management made a rare visit to leaders of the company’s largest labour union late Friday in an effort to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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