Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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30.07.2026 20:58:10
Samsung Expects the Chip Shortage to Get Worse Before It Gets Better
AI is supercharging demand for memory and other components, making devices more expensive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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