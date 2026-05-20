Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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20.05.2026 05:45:24
Samsung faces risk of chip disruption after labour talks collapse
The union is demanding that the company scrap an existing bonus capWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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