Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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11.05.2026 22:04:16
Samsung Featured Dua Lipa on Its TV Packaging. Now, She's Suing for $15M
The popstar appeared on the boxes used to sell Samsung TVs -- but she says she owns the rights to the image.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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