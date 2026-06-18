BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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18.06.2026 05:02:00

Samsung fertigt künftig angeblich mehr Chips von AMD, BYD, Google und Tesla

Die Nachfrage nach KI-Chips lastet TSMC nahezu aus. Samsung profitiert wohl davon und soll einen Auftragsschub namhafter Firmen zur Chipfertigung verzeichnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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