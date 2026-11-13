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13.11.2026 06:31:28
Samsung Fire Marine Insurance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Samsung Fire Marine Insurance hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10348,89 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Fire Marine Insurance 12655,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Samsung Fire Marine Insurance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6 509,58 Milliarden KRW im Vergleich zu 5 522,98 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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