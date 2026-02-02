Samsung Fire Marine Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Samsung Fire Marine Insurance hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4820,23 KRW, nach 4872,00 KRW im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8 330,12 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Samsung Fire Marine Insurance einen Umsatz von 5 689,59 Milliarden KRW eingefahren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 7755,15 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3 920,22 Milliarden KRW ausgegangen.

Samsung Fire Marine Insurance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 41137,29 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 48779,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 24 778,52 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Samsung Fire Marine Insurance einen Umsatz von 20 718,82 Milliarden KRW eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 48979,67 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 15 634,37 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at