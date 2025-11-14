Samsung Fire Marine Insurance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung Fire Marine Insurance ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samsung Fire Marine Insurance die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10954,28 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13034,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 732,27 Milliarden KRW – ein Plus von 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samsung Fire Marine Insurance 5 191,78 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 13742,31 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3 952,10 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at