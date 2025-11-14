Samsung Fire Marine Insurance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung Fire Marine Insurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10954,28 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13034,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Samsung Fire Marine Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 732,27 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5 191,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 13742,31 KRW gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3 952,10 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at