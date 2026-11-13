Samsung Fire Marine Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Samsung Fire Marine Insurance präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 10348,89 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samsung Fire Marine Insurance 12655,00 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samsung Fire Marine Insurance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6 509,58 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 5 522,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at