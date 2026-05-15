Samsung Fire Marine Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Samsung Fire Marine Insurance stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12923,28 KRW. Im Vorjahresviertel waren 14306,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6 676,32 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Samsung Fire Marine Insurance einen Umsatz von 5 406,98 Milliarden KRW eingefahren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 15810,58 KRW hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4 063,76 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at