Samsung Fire Marine Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Samsung Fire Marine Insurance ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samsung Fire Marine Insurance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12923,28 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14306,00 KRW je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6 676,32 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 5 406,98 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 15810,58 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4 063,76 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at