Samsung Fire Marine Insurance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Samsung Fire Marine Insurance stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 4820,23 KRW. Im letzten Jahr hatte Samsung Fire Marine Insurance einen Gewinn von 4872,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 8 330,12 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5 689,59 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 7755,15 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3 920,22 Milliarden KRW gesehen hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 41137,29 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 48779,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 24 778,52 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Samsung Fire Marine Insurance einen Umsatz von 20 718,82 Milliarden KRW eingefahren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 48979,67 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 15 634,37 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at