Samsung Fire Marine Insurance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samsung Fire Marine Insurance veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28797,35 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 14995,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6 461,37 Milliarden KRW – ein Plus von 12,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samsung Fire Marine Insurance 5 748,37 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at