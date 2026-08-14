Samsung Fire Marine Insurance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samsung Fire Marine Insurance hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 28797,35 KRW gegenüber 14995,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 6 461,37 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5 748,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at