Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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07.04.2026 01:35:53
Samsung flags eight-fold jump in Q1 profit as AI chip demand drives up prices
[SEOUL] Samsung Electronics on Tuesday projected a record-high first-quarter operating profit from a year earlier, beating expectations as booming demand for artificial...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|193 100,00
|3,71%
|Samsung ADRs
|1 866,00
|7,99%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|129 100,00
|3,78%
|Samsung GDRS
|2 790,00
|5,28%