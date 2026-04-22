Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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22.04.2026 09:48:00
Samsung Galaxy: Microsoft-Apps streiken bei Nutzern nach April-Sicherheitspatch
Der April-Sicherheitspatch für Samsung-Galaxy-Geräte führt offenbar zu massiven Problemen mit Microsoft-Apps. Es scheint eine Übergangslösung zu geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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