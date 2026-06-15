Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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15.06.2026 14:50:00
Samsung Galaxy: Play-System-Update behebt offenbar Akku-Probleme
Nach Berichten über verkürzte Akkulaufzeiten bei Samsung-Galaxy-Modellen hat Google ein Play-System-Update bereitgestellt, das den Fehler offenbar behebt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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