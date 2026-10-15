Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
15.10.2026 16:00:00
Samsung Galaxy Tab S12+ im Test: 12,6-Zoll-Tablet mit tollem AMOLED-Display
Das 12,6 Zoll große AMOLED-Display des Samsung Galaxy Tab S12+ begeistert, aber auch die Technik unter der Haube kann sich sehen lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|KI-Aktien im Sinkflug: Was hinter dem Einbruch bei Samsung, SK hynix und Softbank steckt (finanzen.at)
|
08.10.26
|Samsung: Elektronikkonzern meldet höchsten Gewinn eines Techkonzerns überhaupt (Spiegel Online)
|
08.10.26
|Samsung meldet Rekordgewinn: Erwartungen bremsen die Aktie (finanzen.at)
|
08.10.26
|Samsung mit Rekordergebnis dank sprunghaft anziehender Speicherchippreise (dpa-AFX)
|
08.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Samsung unter Druck (Dow Jones)
|
08.10.26
|Samsung profit surges ninefold to $80bn on AI chip demand (Financial Times)
|
02.09.26
|Datteln gegen Samsung: Kleinstadt verliert vor Gericht gegen Großkonzern (Spiegel Online)
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.