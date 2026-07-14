Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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14.07.2026 17:45:38
Samsung Galaxy Unpacked: Prepare for Weird Foldables, AI Glasses and More on July 22
The company's next big event will take place in London on July 22. From the folding Z Fold 8 to fresh smartwatches, this is what we expect to see.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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